Mondial 2022 : Le Ghana bat la Corée du Sud dans un nouveau match fou

Un doublé de Mohammed Kudus a permis au Ghana de battre la Corée du Sud 3-2 lors d'un match à rebondissements et de se relancer dans la course aux huitièmes de finale au Mondial-2022, lundi à l'Éducation City Stadium de Doha. Après une défaite frustrante face aux Portugais (3-2), les Ghanéens prennent leurs trois premiers points dans le groupe H et une belle option sur la qualification avant vendredi et la revanche du Mondial-2010 contre l'Uruguay de Luis Suarez. Avec un seul point, la Corée du Sud n'est pas encore éliminée, mais a fortement compromis ses chances.

Mohammed Salisu (24e) et Mohammed Kudus (34e) avaient permis aux Black Stars de mener 2-0 à la pause. Mais Cho Gue-sung a redonné espoir à la Corée du Sud en inscrivant un doublé (58e, 61e), avant que Kudus ne l'imite et redonne l'avantage aux Ghanéens (68e). Comme lors de l'entame du très animé mais stérile match contre l'Uruguay, Son Heung-min et ses coéquipiers se sont lancés à l'assaut du but adverse dès les premières minutes. Mais les six corners obtenus par les Sud-Coréens en vingt minutes ne leur ont pas permis d'ouvrir le score face à la défense des Black Stars pourtant très peu rassurante.