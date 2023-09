Harcelés par les parents, les professeurs n’en peuvent plus

Début juin, une enseignante de Séoul avait écrit dans son journal intime: «Mon cœur est si serré, j’ai l’impression que je vais tomber. Je ne sais même plus où je suis.» Le mois suivant, elle se donnait la mort dans sa classe.

Obsession pour la réussite

Dans une Corée du Sud où la natalité s’est effondrée, le succès du fils ou de la fille – le plus souvent unique – est une obsession. Dès le plus jeune âge, il s’agit d’obtenir les meilleures notes (moyennant de coûteux cours supplémentaires) afin d’entrer dans les meilleures universités. Selon Kwon, jeune prof gréviste, cette course à la réussite perturbe profondément les élèves: «Ils ne savent pas comment relâcher la pression, alors ils finissent par se faire mal les uns aux autres.»