La Corée du Nord a livré «plus de mille conteneurs» de matériel militaire à la Russie

La République tchèque et le Danemark vont s’associer pour envoyer des dizaines de véhicules blindés et de tanks, ainsi que des milliers d’armes à l’Ukraine, a indiqué mardi, le ministre tchèque de la Défense.

«Dans les mois à venir», l’Ukraine va recevoir près de 50 véhicules blindés et chars d’assaut, 2 500 armes de poing, 7 000 fusils, 500 mitrailleuses et 500 fusils de précision, a précisé le ministre Daniel Blazkovec. Fournies par des sociétés privées tchèques, ces armes seront payées par le gouvernement danois. L’Ukraine recevra également du matériel de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, ainsi que des munitions de gros calibre.