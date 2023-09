Trois membres du groupe Stray Kids blessés dans un accident

Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin et I.N. (de g. à dr.) forment le groupe Stray Kids.

Le programme du groupe de K pop Stray Kids, qui a remporté un MTV Video Music Award, vient d’être chamboulé. Trois de ses membres ont en effet été victimes d’un accident de voiture, a indiqué le management du boys band, dans un communiqué. Les faits se sont déroulés le 20 septembre, alors que Hyunjin, Lee Know et Seungmin rentraient après un événement.

«Le véhicule les transportant a été impliqué dans une collision sans gravité. Lee Know, Hyunjin et Seungmin se sont immédiatement rendus à l’hôpital pour être examinés», a fait savoir JYP Entertainment. Aucune blessure grave n’a été constatée chez les trois artistes qui souffrent uniquement de douleurs musculaires et de contusions. «Le personnel médical leur a conseillé de se reposer», était-il encore écrit, dans le communiqué.

En conséquence, l’apparition du groupe à la Fashion Week de Milan, le 22 septembre, ainsi que le live prévu sur YouTube pour l’anniversaire de Seungmin le même jour, ont été annulés. Le boys band ne pourra pas non plus se produire au complet lors du Global Citizen Festival, le 23 septembre 2023, à New York. Il sera représenté par Bang Chan, Changbin et Han, qui forment le trio 3Racha.