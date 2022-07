À Cologne : Corinna Schumacher n'a pu retenir ses larmes

«Nous rendons hommage avant tout à Michael Schumacher au-delà des courses et des projecteurs», a déclaré le président du Land, Hendrik Wüst. «Une personne qui a un grand cœur et pour qui il a toujours été important de penser aux autres». Pour la remise de ce prix était également présent Jean Todt, un ami indéfectible du couple Schumacher avec qui le champion a gagné cinq fois le titre mondial. «Michael nous manque aujourd'hui. Il a une famille merveilleuse et sa femme est la femme la plus forte que je connaisse».