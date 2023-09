«La mode, c'est pour toutes les morphologies»

Originaire du Vénézuela et résident du Luxembourg depuis 12 ans, Daniel Tarazona a un look qui ne passe pas inaperçu. Bottes de cowboy blanches, tenue colorée et lunettes et boucles d'oreilles accessoirisées par du fil de fer entourant un mot. Ce jeune créateur de la marque Walking in custom fait partie de la dizaine de stylistes choisis pour la Fashion Week de Luxembourg, qui se tiendra au Hall O de Differdange cette année.