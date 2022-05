Gangs en Equateur: Corps mutilés, pendus ou décapités, laissés à la vue de tous

Gangs en Équateur : Corps mutilés, pendus ou décapités, laissés à la vue de tous

Le narcotrafic et les gangs gangrènent des quartiers entiers en Équateur. Depuis octobre, une dizaine de corps, mutilés, pendus ou décapités, ont été laissés à la vue de tous.

Luis Sarmiento était sorti tôt un matin de mars acheter du pain avec son petit-fils, dans sa ville de Duran, en Equateur, quand il a découvert dans la rue deux corps sans tête et menottés. Par réflexe, il a détourné le regard de l'enfant, qui a compris malgré tout le macabre message laissé par les narcotrafiquants. «J'ai couvert les yeux de mon petit-fils, je suis remonté chez moi, j'ai fermé les fenêtres et je n'ai plus rien su», dit aujourd'hui cet ouvrier à la retraite de 78 ans qui vit depuis 16 ans dans le quartier pauvre de Cerro Las Cabras, à Duran, ville de 200 000 habitants située près du port de Guayaquil (ouest).

Le narcotrafic gangrène ce quartier juché sur une colline devenue une «pouponnière de tueurs à gages», dit un ancien chef de police sous couvert d'anonymat. Les gangs recrutent dès l'âge de 10 ans pour vendre de la drogue. «D'abord ils vendent, puis ils leur donnent une arme et ils deviennent des tueurs à gages», confirme le commandant de la police de Duran, le colonel Jorge Hadathy. Dans une planque des «Los largartos» (Les lézards), un des gangs de Duran, les autorités ont saisi de nombreuses peluches de crocodiles. La police pense que pour familiariser, puis attirer plus tard les enfants dans leur organisation criminelle, les gangs font leur publicité en distribuant des jouets rappelant leur effigie.

Règlements de comptes à la cruelle manière des cartels mexicains

Ces assassinats sont le fruit de la guerre que se mènent les bandes rivales pour mettre la main sur les trafics locaux qui, selon les chiffres officiels, peuvent générer 1,8 million de dollars par mois dans la seule ville de Duran. Depuis janvier à Duran et dans les villes voisines de Samborondon et Guayaquil, principal port du pays et point de départ d'expédition clandestine de cocaïne vers l'Europe et les Etats-Unis, 363 personnes sont mortes dans des crimes liés au narcotrafic.