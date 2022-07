Energie nucléaire: Corrosion de réacteurs: l'ASN valide la stratégie d'EDF

Énergie nucléaire : Corrosion de réacteurs: l'ASN valide la stratégie d'EDF

La tuyauterie des réacteurs 3 et 4 de la centrale de Cattenom est auscultée.

EDF prévoit de contrôler l’ensemble de ses réacteurs d’ici à 2025 par ultrasons pour rechercher d'éventuelles traces de ce problème qui a conduit à l'arrêt de 12 réacteurs sur 56 dont les unités N°3 et N°4 de la centrale de Cattenom. Le groupe doit contrôler en priorité les zones les plus sensibles des réacteurs de 1 450 MW et certains de 1 300 MW.