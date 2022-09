Film avec Vicky Krieps : «Corsage» entre dans la course aux Oscars

Vicky Krieps bientôt sur le tapis rouge du Dolby theater de Los Angeles? S'il se murmure que la Luxembourgeoise pourrait faire un jour partie du club très fermé des actrices nommées aux Oscars, c'est son dernier film, «Corsage», qui est entré dans la course aux statuettes. L'Autriche a en effet choisi le long-métrage pour la représenter dans la catégorie «Meilleur film étranger», affirme The Hollywood Reporter .

Présenté en avant-première mondiale lors du festival de Cannes, le film retraçant la vie d'une Sissi torturée, dans un univers sombre, a déjà permis à Vicky Krieps de décrocher un prix d'interprétation dans la sélection «un certain regard» au dernier festival de Cannes. Sorti récemment au Luxembourg, il a encore du chemin à faire jusqu'à Hollywood. En effet, chaque pays place un film dans la course et l'Académie des Oscars sélectionne ceux qui sont effectivement nommés et qui peuvent décrocher le prix.