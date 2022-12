Cinéma : «Corsage» et «The Red Suitcase» dans la shortlist des Oscars

Le film avec Vicky Krieps et le court-métrage de Cyrus Neshvad franchissent une nouvelle étape dans la course aux statuettes hollywoodiennes.

Où s'arrêtera «Corsage»? Le film a déjà valu à Vicky Krieps plusieurs prix de la meilleure actrice, et il a passé une étape vers les Oscars. L'Académie a en effet annoncé les finalistes dans 10 catégories, dont celle du meilleur film étranger. Et «Corsage» figure dans la liste, où ne figurent plus que 15 longs métrages.