Cortal Consors n'est pas fragile comme Kaupthing

LUXEMBOURG - La filiale de BNP Paribas lance un produit dont le taux attractif rappelle un peu le «Kaupthing Edge».

Et c'est sur cette seconde partie que Cortal Consors compte fidéliser les clients. Autre différence de taille, le produit Duo demande un ticket d'entrée de 50 000 euros, ce n'est donc pas du simple «shoping bancaire». Le produit s'inspire finalement de produits lancés par la banque en France et en Allemagne et correspond à la stratégie impulsée depuis un an par Carole Pouchin: simplifier l'offre de Cortal Consors et développer les relations avec les 5 000 clients de la banque au Grand-Duché.