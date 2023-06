Céline lance des cosmétiques 100% luxembourgeois

1 / 3 Céline Coelho a créé sa propre marque de cosmétiques made in Luxembourg, Mélucia, «en référence au personnage de la région, Mélusine et en hommage à ma fille Alicia». L'essentiel «C'est une marque très ancrée locale: une fabrication dans le pays avec des huiles végétales luxembourgeoises». L'essentiel «Le but était de créer une routine simple et efficace, même pour les peaux les plus sensibles». L'essentiel

Tout semble parti d'un rêve pour cette ingénieure chimiste. Céline Coelho a créé sa propre marque de cosmétiques luxembourgeois, Mélucia, «en référence au personnage de la région, Mélusine et en hommage à ma fille Alicia», dit-elle. «C'est une marque très ancrée locale: une fabrication dans le pays avec des huiles végétales luxembourgeoises», confie la résidente de Rodange. La créatrice de 36 ans a confectionné trois produits: un sérum, un démaquillant et une crème hydratante, ouverts à tous. Tout pour faire du bien à la peau, comme le promeut la parisienne d'origine. «Le but était de créer une routine simple et efficace, même pour les peaux les plus sensibles».

Pendant plusieurs années, celle qui a été formatrice en cosmétique a testé des tonnes de produits pour trouver une solution à son acné, en vain. «J'appliquais tout ce qui sortait sur le marché et ma peau étouffait. C'est seulement quand j'ai simplifié ma routine, que ce soit dans mes produits ou mon alimentation, que j'ai constaté une amélioration». Jusqu'à créer sa propre gamme «simple et efficace». «Tout est 100% naturel, j'ai évité les allergènes et les composés synthétiques qui peuvent faire du mal à la peau», précise Céline. «Et j'ai essayé de retranscrire mon histoire à travers les produits».

Demande locale

Après plusieurs années de travail en Belgique en tant que formatrice cosmétique, c'est au moment de la pandémie que Céline décide enfin de se lancer dans le défi de l'entrepreneuriat et devenir son propre patron: «C'était un petit rêve mais aussi un challenge personnel».

Depuis quelques semaines, la jeune maman a reçu le label «Made in Luxembourg», une belle «reconnaissance», se réjouit-elle. «Il y a une vraie demande pour le local depuis le Covid, d'une part pour investir dans les petites entreprises, et d'autre part, d'un point de vue environnemental, les produits n'auront pas fait des milliers de kilomètres».

Plus de 200 clients ont déjà précommandé ses produits depuis la Belgique, la France et le Grand-Duché. Un petit succès pour la trentenaire, qui tient à rappeler que les cosmétiques «ne font pas tout». «La beauté de la peau dépend non seulement de chacun, des hormones, du stress mais aussi de l'alimentation, les produits ne sont qu'une infime part».