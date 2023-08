Cosplay ou sous-vêtements?: Interdite d’avion à cause de sa tenue

«Je savais d’avance que je risquais d’être en retard, donc je m’étais habillée de manière à ne pas perdre de temps et à pouvoir me rendre directement dans ma chambre d’hôtel», se défend Kine-Chan, une «influenceuse» brésilienne, fan de cosplay et modèle sur la plateforme de contenus érotiques et pornos OnlyFan à propos de sa tenue qui lui a valu une interdiction de vol, à l’aéroport de Navegantes, dans le sud du Brésil, au début du mois.