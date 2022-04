Amérique centrale : Costa Rica: entre luxe, pauvreté et vue sur mer

Au bout de la rue des hôtels de luxe, une dizaine de pauvres baraques aux toits de tôle passent inaperçues des touristes de la station balnéaire de Jaco, sur la côte pacifique du Costa Rica.

Depuis trois mois, après deux années de pandémie de coronavirus qui ont durement frappé le tourisme, l'un des moteurs économiques du petit pays d'Amérique centrale, Américains, Canadiens et Européens sont de retour en masse dans les rues de Jaco. «Sur les réseaux sociaux, partout, j'ai entendu dire que beaucoup de gens viennent ici maintenant (...). j'ai eu envie de découvrir» le pays, explique Jessica Friesen, une jeune touriste allemande âgée de 27 ans, avant de se lancer dans les eaux du Pacifique.

Ses vagues sont appréciées des surfeurs et les couchers de soleil offrent des images parfaites pour Instagram. Singes et aras hantent la chaîne de montagne qui cerne la ville, tandis que des crocodiles prennent leurs aises dans les eaux du fleuve côtier Tarcoles. Même si Jaco est l'une des villes avec le meilleur indice de développement humain du Costa Rica, tous ne profitent pas de cette prospérité, dans un pays où 23% des cinq millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté.

Une réalité bien loin de la carte postale, et que devra affronter le président qui sortira dimanche des urnes. Eliecer Murillo a 82 ans. Il est l'un des premiers habitants de la station balnéaire, fondée en 1965, et il a participé à la construction des luxueux hôtels de bord de mer avec lesquels il voisine désormais.

«Jaco, c'était quatre bicoques. De voir ce que c'est devenu, ça fait plaisir», mais, confie-t-il, «ça rend la vie plus difficile pour celui qui est pauvre comme moi». Eliecer Murillo dit n'avoir pour toute ressource qu'une "petite retraite" de quelque 200 dollars mensuels, et les poissons qu'il pêche pour les vendre aux touristes.

Après avoir perdu son travail, il ne pouvait plus payer son loyer. Avec l'autorisation de la mairie, il a construit, comme d'autres, une baraque de tôle parmi les tombes du vieux cimetière de Jaco, au milieu des palétuviers. Les crues de la rivière Quebrada Bonita, à la porte de chez lui, ont dévasté une grande partie du cimetière et ont même emporté plusieurs tombes.

«Il faut avoir plus peur des vivants que des morts», philosophe Eliecer Murillo qui vit dans ce quartier misérable avec son épouse, plusieurs de ses enfants et leur descendance. En tout, 35 personnes. A quelques mètres de la sépulture de l'un de ses huit enfants, décédé à l'âge de trois ans, il a planté des bananiers et des avocatiers.