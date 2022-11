Le Costa Rica: un paradis pour amoureux de la nature

Pacifique, Caraïbes, forêts tropicales humides et sèches, volcans montagneux et plages de sable isolées: le Costa Rica est un pays aux multiples facettes qui séduit par sa faune et sa flore multicolores.

1 / 8 L'Arenal au Costa Rica est l'un des volcans les plus actifs au monde. Sa dernière éruption remonte à 2010. Pexels Le nord-ouest du Costa Rica est en grande partie constitué de forêts tropicales sèches. mei Moins touristiques, les plages du nord sont souvent désertes. Sur de nombreuses plages, on arrive presque jusqu'à la mer en voiture. mei

Quand on revient du Costa Rica, on a le sentiment qu’il manque quelque chose: des bruits. Compte tenu de sa superficie relativement petite, le pays compte en effet plus de 500 000 espèces animales, que l’on entend, à défaut de les voir. Ce qui peut paraître inhabituel au départ – surtout la nuit – fait très vite partie du folklore.

On retient notamment le cri du gecko et des aras, ou encore les hordes de singes hurleurs qui se balancent d’arbre en arbre dans la forêt au petit matin. Mais la liste ne s’arrête pas là: agoutis, quetzals, papillons XXL, singes araignées, minuscules grenouilles, tortues, baleines, dauphins, crabes aux yeux globuleux et paresseux aux longs bras côtoient des espèces moins plaisantes tels que serpents, crocodiles, jaguars, pumas, tarentules et autres scorpions.

La faune s'observe aussi dans l'obscurité

Fascinant pour les uns, effrayant pour les autres, qui détalent à la vue du moindre insecte, le pays récompense les voyageurs prêts à sortir un tant soit peu de leur zone de confort avec d’innombrables merveilles naturelles. Pas besoin pour autant de dormir sous la tente en pleine jungle, même si une nuit passée à dormir dans les arbres de la forêt tropicale est une expérience hors du commun. Mais le Costa Rica compte également de beaux hôtels, des spas dans des stations thermales et des maisons de plage de style caribéen, plus adaptés aux voyageurs en quête de confort. Emporter une moustiquaire dans ses bagages éloignera la crainte de voir des bébêtes grimper sur le lit et permettra, par la même occasion, de se protéger des piqûres d’insectes.

Les randonnées guidées nocturnes sont l’un des points forts d’un voyage au Costa Rica. Il faut toutefois garder à l’esprit que le soleil se lève et se couche très tôt (il fait nuit à partir de 17h30). C’est le moment idéal pour aller à la recherche de la faune dans l’un des nombreux parcs nationaux avec un guide à l’œil et l’oreille affutés. On ne peut que s’extasier à la vue d’une couleuvre verte guettant sa proie, de scorpions fluorescents, de paresseux endormis ou d’une nuée de lucioles marqués d’orangé.

1 / 6 Lors d'une randonnée nocturne, il est possible d'entendre, à défaut d'observer, toutes sortes de créatures, de la plus minuscule grenouille… mei … au serpent venimeux de couleur verte. mei Les scorpions brillent dans le noir lorsqu'ils sont éclairés avec une lampe UV. mei

Le calme du nord

Le Sud du Pacifique et les Caraïbes attirent de nombreux touristes. Et pour cause: ces deux régions sont absolument magnifiques! Nettement moins touristique, le nord-ouest du pays, près de la frontière avec le Nicaragua, a souvent tendance à être oublié. Pourtant, cette région présente de nombreux atouts. Caractérisée par un climat plus chaud et plus sec que dans le reste du pays, elle présente une végétation luxuriante dominée par la forêt sèche tropicale. Les vents de la Bahia Salinas offrent les conditions idéales pour s’adonner au kitesurf. Les plages situées sur la côte nord sont généralement désertes. Là aussi, on trouve des marais à mangroves peuplés de crocodiles américains. Pour partir à la découverte de ce parent pauvre du Costa Rica, rien de tel qu’une randonnée dans le parc national Rincón de la Vieja qui propose de contourner le volcan du même nom à travers la forêt et la savane jusqu’à la cascade La Cangreja.

«¡Pura vida!»: une philosophie de vie Le Costa Rica a une seule expression pour dire à la fois «bonjour», «au revoir», «merci» et «à bientôt». Elle traduit le plaisir, la joie et le bonheur. Aucun risque de faire un faux pas en utilisant ¡Pura vida! pour saluer quelqu’un ou ponctuer sa phrase!

Le photogénique Monteverde

Les réseaux sociaux regorgent de photos de ponts suspendus, avalés de façon mystique par la brume et la forêt. Derrière, se cachent les réserves biologiques de Santa Elena et de Monteverde et leurs forêts de nuages. Située au nord-ouest de la capitale San José, entre 1400 et 1700 mètres d’altitude, la région est la plupart du temps baignée par un épais brouillard, à moins d’avoir la chance de connaître l’une des rares journées où le temps est dégagé. Les réserves invitent à des promenades dans les cimes des arbres et à l’observation de la faune – avec ou sans guide. Les amateurs de sensations fortes apprécieront pleinement les descentes en tyrolienne. C’est d’ailleurs dans la région de Monteverde que se trouve la plus longue tyrolienne d’Amérique latine, longue de près de 1600 mètres.

1 / 2 Les ponts suspendus dans la forêt de brume de Monteverde sont très appréciés des photographes. Getty Images/iStockphoto Un tour en tyrolienne à travers la forêt tropicale est une expérience impressionnante. mei

La Semaine sainte La majeure partie du Costa Rica étant catholique, la semaine sainte avant Pâques est la plus importante de l’année. Les autochtones profitent de la période vers la fin de la saison sèche pour prendre des vacances et faire des sorties en famille. Plages, stations thermales et autres attractions touristiques sont prises d’assaut par les habitants du pays en cette période de l’année, qui est donc à éviter en tant que touriste.

Vu sa taille relativement petite, il est possible de faire le tour du Costa Rica en voiture en deux à trois semaines. À noter que louer une voiture peut peser lourd sur le budget vacances. Il faudra compter environ 2000 euros pour une location de 14 jours, en fonction de l’équipement du véhicule. En dehors de la saison des pluies, un 4x4 n’est pas indispensable, mais le véhicule devra tout de même être robuste. Si le pays dispose de nombreuses routes goudronnées, il n’est pas rare de se retrouver sur des pistes de terre, truffées de nids de poule.

Pour parcourir de longues distances sans perdre trop de temps, mieux vaut partir tôt, voire rouler de nuit, car la plupart des tronçons sont limités à 80 km/h, une vitesse rarement atteinte. Conseil d’autochtone: les bagages ne doivent en aucun cas être laissés sans surveillance ou à la vue de tous à l’intérieur du véhicule. En attendant que sa chambre se libère, il est possible de laisser ses bagages en consigne à la réception de l’hôtel, afin de profiter au maximum des lieux sans avoir à s’encombrer de ses valises.

Bon à savoir: ce qui peut paraître proche sur une carte ne l’est pas forcément dans la réalité. Il n’est pas rare de devoir contourner un volcan pour se rendre d’un point A à un point B. Pour se rendre aux Caraïbes, point de route circulaire. Il faudra emprunter l’unique et même route pour l’aller et le retour. Ceci dit, le trajet vaut le détour.

En quelle saison profiter au mieux d'un séjour? La saison des pluies s‘étend environ de mai à novembre. En raison de la cordillère centrale, la côte Caraïbes est la zone la plus pluvieuse du Costa Rica. Mais cela ne signifie pas qu’il pleut sans arrêt durant la saison des pluies. La plupart du temps, une grosse averse en milieu de journée laisse très vite place au beau temps. À l’inverse, il n’est pas exclu qu’il pleuve durant la saison sèche. Toutes les saisons sont bonnes pour se rendre au Costa Rica. Tout dépend ce que l’on décide d’y faire. La saison des pluies est plus propice à la pratique du surf et aux randonnées dans une végétation luxuriante, tandis que la saison sèche est préférable pour s’adonner à la plongée masque/tuba et à des vacances à la plage. La pluie disparaît généralement aussi vite qu'elle est arrivée. mei

Le Costa Rica est parsemé de volcans, dont certains sont actifs. Lorsqu’ils ne sont pas en éruption, les montagnes de lave séchée végétalisée invitent à la randonnée. Au Poás, il est même possible d’accéder en voiture presque jusqu’au cratère. Dans la forêt, les touristes peuvent explorer des zones à mangroves en kayak et découvrir de merveilleuses cascades et lagunes – des attractions touristiques sont souvent payantes.

Il peut donc être intéressant de s’adresser aux locaux pour trouver des lieux encore préservés. Mais attention: dans les parcs nationaux, l’accès à certaines zones est interdit. Le Costa Rica a fait de la protection de la nature une priorité, si bien que même au plus profond de la jungle, il est possible de croiser des patrouilles de police. Mieux vaut donc s’informer en amont pour s’assurer de ne pas enfreindre la loi. Enfin, rafting et tubing garantiront des sensations vraiment fortes, avant de se détendre dans l’une des sources thermales naturelles.