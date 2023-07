Il se fait un collier avec sa propre côte

Le nouveau quart-arrière de l'Université de Notre Dame a sans doute eu l'idée la plus bizarre de l'histoire du sport moderne. Il a dû passer sur le billard il y a un an pour se faire enlever deux côtes, afin que ses vaisseaux sanguins aient de la place et dans le but de prévenir la formation d'éventuels caillots, générés par le syndrome de Paget-Schroetter dont il souffre. Et le joueur a décidé d'en garder un souvenir.