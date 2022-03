Côte d’Ivoire: l'élection présidentielle reportée

Elle était prévue le dimanche 30 novembre. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire n'aura pas lieu à cette date.

Les principaux dirigeants ivoiriens et le président du Burkina Faso Blaise Compaoré, réunis lundi à Ouagadougou, ont annoncé un nouveau report de l’élection présidentielle. Elle était prévue le 30 novembre en Côte d’Ivoire, pays engagé dans un délicat processus de paix.

C'est la CEI (Commission électorale indépendante) qui proposera une nouvelle date au président ivoirien Laurent Gbagbo, qui devra ensuite prendre un nouveau décret. La réunion du Cadre permanent de concertation (CPC) regroupait le président Gbabgo et ses principaux opposants, l’ex-chef d’État Henri Konan Bédié, l’ancien Premier ministre Alassane Dramane Ouattara, et l’actuel chef du gouvernement et de l’ex-rébellion des Forces nouvelles (FN) Guillaume Soro.