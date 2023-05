Le perfide coup bas de Harry et Meghan à Camilla

Alors qu'il s'offrait un bain de foule surprise cet après-midi au château de Windsor, le prince William a confié à une membre du Rock Choir in Windsor and Maidenhead, un chœur local, que son fils George – qui était hier l'un des pages d'honneur lors de la cérémonie de couronnement – est un inconditionnel de hard rock.

«On parlait du genre de musique qu'on interprète dans notre chœur et il nous a dit que sous leur toit on écoute des styles très différents et que George est très fan d'AC/DC et de Led Zeppelin», a rapporté Caroline Mulvihill à l'agence de presse britannique PA citée par la BBC. Neuf ans seulement et déjà rock'n'roll, l'héritier du trône.