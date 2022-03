Autour du Luxembourg : Coup de filet anti-drogue dans plusieurs pays

Une quarantaine de personnes ont été interpellées, mardi, lors d'une opération de police coordonnée par Europol, notamment en Belgique, Allemagne, Italie.

Une quarantaine de personnes ont été interpellées mardi, lors d'une opération de police coordonnée par Europol dans six pays européens, ciblant un trafic international de stupéfiants, a annoncé le parquet fédéral belge. Trente arrestations ont eu lieu en Belgique et «une petite dizaine à l'étranger», selon un communiqué du parquet évoquant un total de 49 perquisitions en Belgique et «environ 60» autres en Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas et Croatie.