Coup de filet antidrogue

Des centaines de policiers luxembourgeois, belges, français et néerlandais ont procédé, vendredi et samedi, aux arrestations de 83 personnes.

Parmi les personnes arrêtées, 26 ont été déférées devant la justice. Douze immigrants illégaux et un intermédiaire ont été également interpellés. En Belgique, 260 policiers avaient été mobilisés pour notamment des barrages sur les routes et autoroutes, des contrôles dans les trains et autobus et dans des zones fréquentées par les trafiquants.