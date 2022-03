Pédophiles présumés : Coup de filet contre des «cyberprédateurs»

La police fédérale canadienne a annoncé mercredi l'arrestation de 21 personnes, accusées d'avoir diffusé sur Internet des clichés de pornographie juvénile, mais aussi d'avoir abusé d'enfants.

Ce coup de filet, dirigé par la Gendarmerie royale du Canada (GRC), a entraîné l'interpellation de suspects en Alberta, en Saskatchewan, provinces de l'Ouest, au Manitoba, au Centre, mais aussi dans le Nord du Canada, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. «Aucun d'entre eux n'était en contact direct» avec les autres, a expliqué lors d'une conférence de presse un porte-parole de la GRC.

Ils étaient toutefois liés par «leurs activités» consistant à «utiliser les mêmes outils de partage en réseaux (de données), les mêmes technologies et les mêmes logiciels, pour chercher et discuter en ligne avec des enfants», a-t-il ajouté. L'enquête, lancée en juin, a permis en outre de secourir un garçon de 14 ans, victime d'abus sexuels depuis l'âge de «huit ou neuf ans», selon la GRC, qui avait retrouvé des photos de lui sur Internet. Le coupable a été arrêté et purge actuellement une peine de 30 mois de prison, a précisé la police fédérale, expliquant qu'il s'agissait d'un ami de la famille de la victime qui vivait sous le même toit, en colocation.