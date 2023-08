Gênes: Coup de filet en Italie contre un groupe anarchiste

Quatre membres d’un groupe anarchiste italien soupçonnés d’association terroriste ont été arrêtés et cinq autres placés sous contrôle judiciaire, a annoncé mardi le parquet de Gênes, soulignant que ce groupe misait sur des liens avec des mouvances anarchistes à l’étranger. La police a démantelé ce groupe dédié «à la diffusion d’une publication clandestine paraissant deux fois par mois et devenu le principal instrument de promotion et diffusion du discours anarchiste le plus intransigeant», a précisé le parquet, dans un communiqué. Les neuf suspects, âgés de 27 à 56 ans, sont accusés «d’instigation et d’apologie du terrorisme».