Inflation dans la zone euro: Coup de frein sur les prix, le Luxembourg le mieux loti

La baisse de mars – grâce à l'accalmie des prix de l'énergie - est plus forte que ne le prévoyaient les analystes mais les tarifs alimentaires continuent de flamber. Les experts interrogés par Factset et Bloomberg tablaient sur 7,1%. L'inflation avait atteint son point haut en octobre, à 10,6%, après un an et demi de hausse ininterrompue, accélérée par la guerre en Ukraine.