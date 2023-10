Coup de gueule: Les déchets de chantiers du Luxembourg traqués en France

«De plus en plus de travailleurs frontaliers traversent la frontière pour déposer leurs déchets sur des sites naturels ou d’anciens sites industriels, notamment pour échapper aux différentes fiscalités nationales», ont ainsi constaté les autorités françaises. Au total ce jour-là, 90 véhicules ciblés (principalement des camionnettes de sociétés immatriculées au Luxembourg, en France ou en Belgique) ont été contrôlés. Et cinq verbalisés. Avec à la clé des amendes de 150 à 500 euros. Un tarif qui peut grimper selon les volumes, la nature dangereuse ou non des déchets, ou une éventuelle récidive. Des procédures douanières prévoient jusqu'à la saisie du véhicule.