Nostalgie : Coup de projecteur sur les geeks de la première heure

La musique remixée à la sauce des jeux vidéo des années 80 et le pixel art reviennent

à la mode.

Le clip «Truckers Delight», du groupe français Flairs, allie par exemple musique 8 bits et pixel art avec comme scénario les péripéties d’un routier solitaire en manque d’amour, sur fond de sexe, jeu et mauvais goût, de quoi émouvoir les fans de Sega Mega Drive. Mais si on est geek de la première heure, on est fidèle au format jusqu’au bout.