Mode : Coup d’envoi pour la semaine de la mode

La Fashion week de New York a démarré jeudi sur les chapeaux de roues, avec notamment le retour du styliste Kenneth Cole après sept ans d'absence, et un programme alléchant de 300 défilés et présentations pour la mode automne-hiver 2013.

Comme de tradition, la semaine a été lancée au Lincoln Center par Nicholas K, de Christopher Kunz et sa sœur Nicholas, avec leurs ampleurs généreusement structurées et des superpositions décomplexées, volontiers asymétriques. Des mini pulls de cachemire à capuches unisexes s'y portent sur des vestes ou blousons, les pantalons sont sanglés sous le genou, et de très vastes cols invitent hommes et femmes à oublier l'hiver, en noir, gris et vert automnal.

Max et Lubov Azria pour BCBG Max Azria avaient eux trouvé leur inspiration dans «l'architecture d'Istanbul et le style éclectique des gitans du Sud de l'Europe». Superpositions de robes de soie imprimée et tuniques brodées sur d'amples pantalons, cuissardes sur talons aiguilles, vestes surdimensionnées et magnifiques fourrures, la femme BCBG Max Azria avait l'humeur audacieuse et libre des voyageuses. Le créateur d'orgine japonaise Tadashi Shoji, était lui inspiré par la dynastie Romanov, avec des robes de robes de soie, dentelle et velours aux coupes ultraféminines, robes bustier ou fendues dans le dos, transparences, et tailles basses. Certaines, plus austères à manches longues et col roulé, n'auraient pas dépareillé dans le feuilleton Downton Abbey.

Richard Chai avait l'esprit plus militaire, petites vestes kaki et jupes droites pour les femmes, pantalon cigarette s'arrêtant au- dessus de la bottine, grands manteaux aux coupes sobres pour les hommes, et un jacquard parme inhabituel pour la saison, pour un costume porté sur une chemise de soie noire. Après sept ans d'absence, Kenneth Cole devait être le clou de la soirée. Plusieurs autres défilés sont très attendus cette semaine. Alexander Wang, un des chouchous de la mode new-yorkaise, sera notamment étudié à la loupe samedi, après sa récente nomination comme directeur artistique de Balenciaga. Oscar de la Renta, mardi prochain, fait aussi l'objet de toutes les interrogations, après les trois semaines passées dans son atelier par la star déchue de Dior, John Galliano.