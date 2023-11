Coupe de France: Thionville va jouer un match à plus de 16 000 km

Les Thionvillois joueront le coup à fond, à 16 000 km de chez eux. US Thionville Lusitanos

L’équipe de l’US Thionville Lusitanos est arrivée mardi, après un vol de plus de 16 000 km et près de 24 heures, en Nouvelle-Calédonie, où le leader de N3 (cinquième division française) défiera le champion de l’île Hienghène Sport, samedi, à 14h30 (4h30 au Luxembourg) au 7e tour de la Coupe de France.

Comme le raconte le milieu mosellan Mickaël Borger «Quand on a appris notre tirage, on était fous. En tant que joueur, c’est le genre de choses dont on rêve, sans vraiment y croire. C’est extraordinaire». Même si cela n’est pas facile à organiser pour une équipe amateur.

«Au final, on a tous pu se libérer. Seul notre capitaine a dû faire l’impasse, mais pour une bonne raison: avec sa compagne, ils attendent un heureux évènement» poursuit Borger, qui a lui-même dû chambouler ses plans: «Ce qui est fou, c’est que je devais commencer un nouveau travail au Luxembourg le 15 (novembre). Heureusement, mon nouvel employeur a été super et a tout à fait compris ma situation. Du coup, on rentre à Paris dans la nuit de mardi à mercredi prochain, et je devrais prendre mon nouveau poste à 8h au Luxembourg».

«On va tout faire pour se qualifier»

Si l’histoire tient du conte de fées, elle ne fait pas perdre de vue l’essentiel, à savoir le terrain, tempère Borger: «Notre chance, c’est d’avoir un coach (Julien François) hyperrigoureux, et un staff qui fait un excellent job pour nous mettre dans les bonnes dispositions pour rester concentrés sur notre objectif: On veut tout faire pour se qualifier».