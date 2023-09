Coupe du monde 2023: Remporte 2 places pour le match de rugby Nouvelle-Zélande vs Italie

Coupe du monde de rugby – France 2023

A contrario, l'Italie, qui a le vent en poupe depuis sa victoire écrasante contre la Namibie 52 à 8, pourrait bien se sentir pousser des ailes et surprendre les All Blacks. Ce qui serait considéré comme l'un des plus grands exploits de l'histoire du mondial. Depuis leur première confrontation en 1987, l'Italie n'a jamais battu les All Blacks.