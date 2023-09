Coupe du monde de rugby: Les All Blacks sans Jordie Barrett face à la France

Le centre Jordie Barrett, touché à un genou, est le grand absent dans l’équipe des All Blacks pour le match d’ouverture du Mondial 2023 face à la France, vendredi à 21h15 au Stade de France, selon sa composition dévoilée mercredi à Créteil. Le cadet des Barrett (26 ans), dont les frères Beauden et Scott sont bien présents dans le XV de départ néo-zélandais, est remplacé par Anton Lienert-Brown dans une équipe où ne figure pas non plus le talonneur Dane Coles, titulaire habituel du poste.