Il y a 50 ans, la Jeunesse faisait match nul avec Liverpool

«On y croyait», se souvient Zwally. «Eux, qui étaient pros, pensaient sûrement que ce serait une large victoire. Nous les savions plus forts physiquement, et avons adopté un jeu défensif. Mais au fil des minutes, on sentait qu'il y avait quelque chose à prendre». Malgré le but du milieu écossais Brian Hall à la 43e minute, les Eschois ne se laissaient pas intimider. «L'ailier irlandais Steve Heighway m'avait plu. Par contre, Kevin Keegan on ne l'a pas tellement vu du match».