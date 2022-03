Budget de Luxembourg-Ville : Coupes franches dans le budget des écoles

LUXEMBOURG - Le comité de cogestion du personnel des écoles de la capitale tire la sonnette d’alarme: la Ville, sous prétexte d’économies, ne remplirait plus assez les caisses des écoles.

Plus d’argent pour acheter des livres scolaires avant 2010: la caisse est vide. Voilà un exemple que dénonce le comité de cogestion du personnel des écoles de Luxembourg-Ville. Le budget fournitures passerait de 670 000 euros à 610 000 euros, celui du matériel pédagogique de 466 000 à 389 000 euros. Le communiqué de l’organisation souligne que même les 3 euros par enfant pour la Saint Nicolas et les 5 euros pour l’instruction religieuse ne seront pas payés.

Les classes de neige ou découverte en prennent un coup (les séjours à l'étranger ont été carrément supprimés), tout comme l’investissement dans les nouvelles technologies. Le comité s’insurge également contre un budget consacré aux activités culturelles qui font comme neige au soleil puisqu’il passe de 90 000 à 70 000 euros alors qu’il était de 127 000 euros en 2007 soit une baisse de 80%! Côté équipements divers et mobilier, là aussi, les budgets s’amenuisent: -168% pour l’un et -50% pour l’autre.

Du côté de la commune, on prend acte mais on se défend. «Tous les échevins ont du faire des économies au vue de la situation économique et de la baisse des recettes», explique Viviane Loschetter, échevin de la Ville de Luxembourg, en charge de l’éducation. Et d’indiquer que ces «économies» (évaluées à 2 millions d’euros par le comité de cogestion) ont été négociées pour ne pas perturber le bien-être de l’enfant. Viviane Loschetter voit en ces contraintes une possibilité pour les professeurs de démontrer leur créativité et avance que le secteur de l’éducation de la Ville a été plutôt bien dotée ces dernières années.