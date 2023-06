Consommation: «Coupez l'eau de la douche lorsque vous vous savonnez»

«Évitez d’arroser la pelouse avec de l'eau potable, préférez une douche courte à un bain et coupez l’eau pendant le savonnage, ne faites tourner le lave-linge et le lave-vaisselle que lorsqu’ils sont remplis, privilégiez les piscines publiques...».

Si l'an passé, l'Administration de la gestion de l'Eau (AGE) et le ministère de l'Environnement avaient déclenché, mi-juillet, la phase de vigilance du plan d’avertissement de l’utilisation de l’eau, ils ont, mercredi, choisi de prendre les devants.

D'autant que le pays n'a plus connu de précipitations importantes depuis près d'un mois. «Chaque geste compte et contribue à garantir la fourniture d’eau potable tout au long de l’été», ont-ils précisé, appelant la population «à surveiller leur utilisation d’eau potable pour éviter tout gaspillage».

Phase orange ou rouge

Pourquoi, déjà, de telles précautions après un printemps pluvieux? Suite à un été 2022 extrêmement sec, «les sols ont dû s'imprégner d'eau avant que la pluie ne puisse atteindre les eaux souterraines, insiste l'AGE. La "recharge" n'a donc débuté qu'en janvier, interrompue par un mois de février ensoleillé. Et la nature, déjà réveillée, a absorbé les pluies de mars, trop tardives», expliquent les experts, pour qui la vigilance doit s'imposer toute l'année.

Outre les économies de gaz et d'électricité, il faut donc veiller sur l'eau. Et les autorités demandent aux citoyens «de ne pas faire de prélèvements non autorisés dans les eaux de surface». Passée la sensibilisation, une phase de vigilance peut être déclenchée au niveau national mais toujours sous forme de recommandations.