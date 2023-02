Mystère en France : Leslie et Kevin disparus: un de leur ami a été arrêté

Trois mois après la mystérieuse disparition d'un jeune couple dans les Deux-Sèvres, un homme a été interpellé mardi matin en Vendée par les gendarmes. C'est lui qui devait les héberger.

Leslie et Kevin ont disparu depuis trois mois. Facebook

L'homme interpellé mardi matin dans le cadre de l'enquête sur la disparition d'un couple il y a trois mois dans les Deux-Sèvres est celui qui devait les héberger cette nuit-là, a-t-on appris mardi auprès du parquet. Le suspect, placé en garde à vue et âgé d'une vingtaine d'années, a été interpellé «sur la commune d'Aiguillon-sur-Mer, en Vendée», précise dans un communiqué le procureur de la République à Poitiers, Cyril Lacombe.

Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et Kevin Trompat, 21 ans, n'ont plus donné signe de vie depuis la nuit du 25 au 26 novembre à Prahecq, bourg de 2 000 âmes proche de Niort, où ils avaient passé la soirée chez un voisin de l'homme interpellé. Ils devaient ensuite aller dormir chez lui. Un chien de la jeune femme s'est également volatilisé. Lors de cette soirée, le suspect serait passé brièvement au dîner auquel participait le jeune couple et aurait plus tard échangé des SMS avec Leslie, d'après des informations de presse.

«Moi, je vivais plus chez moi, je vis en camion»

Le 5 janvier, il avait participé à une battue organisée à Prahecq par la belle-mère de Kevin pour essayer de les retrouver. «Kevin avait toujours les clés de chez moi, avait-il déclaré ce jour-là à la presse. Moi, je vivais plus chez moi, je vis en camion. Ils sont venus sur les coups de 17h30 on s’est vus. Ils avaient la patate, on rigolait bien ensemble. Ensuite je suis parti chez mon frangin et à une soirée techno».

Sa maison est depuis placée sous scellés. Les enquêteurs ont laissé filtrer peu d'informations sur leurs investigations depuis l'ouverture d'une information judiciaire, fin décembre à Poitiers, pour arrestation, enlèvement, détention ou séquestration. «De nombreux moyens ont été mis en œuvre dans le cadre des investigations effectuées par la Gendarmerie Nationale depuis le début de l'enquête», souligne dans son communiqué le magistrat.

Il évoque notamment «120 auditions», «des dizaines de prélèvements de police technique et scientifique, sur plusieurs véhicules automobiles et dans plusieurs lieux» ou encore «deux ratissages effectués par les militaires de la gendarmerie» et «trois points d'eau sondés».