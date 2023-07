Province de Luxembourg: Coups de couteau au lac de Neufchâteau

Il était aux alentours de 00h40 jeudi quand une bagarre a éclaté près du lac de Neufchâteau. Au cours de «l'altercation», «un homme âgé de 39 ans a reçu trois coups de couteau au niveau de l’abdomen et du thorax côté gauche et présente des blessures importantes«, a indiqué vendredi le parquet du procureur du Roi de l'arrondissement du Luxembourg.

«Il a été transporté à l’hôpital le plus proche et ses jours sont toujours en danger». Un suspect, né en 1989, «a été interpellé et privé de liberté le jour même à 01h14». Il a été interrogé ce vendredi et inculpé pour tentative d'assassinat. Un mandat d'arrêt a été délivré.