«Courir dans le sable, dormir dans le désert, un vrai défi»

«La course démarrera par quatre étapes de 30 à 40 km, suivies d’une grande étape de plus de 80 km pour se terminer par un marathon», précise-t-il. Pour s’entraîner, il court dans les bois de Bertrange «entre midi et 14 h pendant la pause déjeuner». Et il teste son matériel. «Je fais encore des recherches pour trouver les marques et les produits les plus adaptés. L’organisation du marathon nous fournira dix à quinze litres d’eau par jour par personne pour faire à manger, se laver, s’hydrater».