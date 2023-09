Cours d'eau au Luxembourg: La pollution du «Dipbech» n'était pas due aux fortes chaleurs

Défaut de fabrication

L’Administration communale de la ville d’Esch-sur-Alzette a été priée de prendre position sur cet incident et d’envoyer à l'AGE un rapport indiquant les circonstances et les raisons exactes du déversement des eaux usées vers le cours d’eau, note Joëlle Welfring. Ce rapport décrit et définit également des mesures de précaution et des actions prises ou à prendre, afin d'éviter qu'un tel incident ne se répète dans l’avenir.