Midterms 2022: La course au Congrès est «extrêmement serrée»

Dans le même fuseau horaire, les bureaux de vote ne ferment pas tous à la même heure. Les premiers États à boucler sont l’Indiana et le Kentucky, à 18h heure locale (minuit au Luxembourg). Soit trois heures plus tôt que l’État de New York, dans le même fuseau. Les représentants des deux premiers États communiqueront probablement certains des premiers résultats des Midterms dans la foulée.

Sur la côte Pacifique, la Californie fermera ses bureaux à 20h heure locale (5h du matin mercredi, au Luxembourg). Enfin, l’Alaska et Hawaï n’accepteront plus de vote à, respectivement, 20h et 19h heures locales (6h du matin mercredi, au Luxembourg). Dans les heures qui suivront, les résultats de la plupart des régions devraient affluer, mais il faut s'attendre à ce que certains États comptent beaucoup plus vite que d'autres.