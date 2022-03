Au Luxembourg – Course contre la montre pour l'accueil des réfugiés

1 / 10 Un centre qui pourrait accueillir jusqu'à 1 000 réfugiés est en train d'être créé en urgence à Contern. Vincent Lescaut Pour donner un peu de vie à l'entrepôt , sans fenêtres de 3000 m2 par niveau, les agglos des murs de la future cuisine ont été peints en jaune. Vincent Lescaut Vincent Lescaut

À l'entrée du gigantesque hangar, un ouvrier termine, à la truelle, une rampe d'accès. Partout on s'active. Il faut faire vite. Des machines à laver viennent d'être livrées, on installe le chauffage, prépare les issues. Pour donner un peu de vie à l'entrepôt , sans fenêtres de 3000 m2 par niveau, les agglos des murs de la future cuisine ont été peints en jaune, tandis que les sanitaires sont placés au sous-sol.

Au cœur de l'ancien hall de stockage, situé dans une zone industrielle à l'entrée de Contern, plus de 500 lits (à étages) ont déjà été installés. Regroupés par vingt, dans des espaces séparés par des barrières couvertes d'une toile. «L'idée est de profiter au maximum de l'espace. Le nombre de 1 000 est visé mais dans les mois à venir. Il faudra voir en terme de sécurité quelle est la capacité possible», indique Yves Piron directeur de l'Office national de l'accueil. La première phase prévoit autour de 300 personnes dans le courant de la semaine prochaine». Le site sera une structure de primo-accueil d'urgence, «pour les gens qui arrivent dans la nuit par bus par exemple et vont rester quelques nuitées à leur arrivée avant d'être relogés dans des structures plus petites à travers tout le pays», précise-t-il.

Une décision gouvernementale qui impose un énorme défi à la commune déjà très investie pour les réfugiés. Sous l'impulsion de sa bourgmestre Marion Zovilé-Braquet, Contern a déjà ouvert vendredi dernier un centre culturel pour héberger 130 personnes à Moutfort et transformé le hall sportif, à côté de la mairie, en centre de dons. «On doit assurer l'hébergement, les sanitaires, douches, buanderie. Une grande cuisine sera aménagée. Le site sera autosuffisant pour 300, 350 personnes». Tout doit être aménagé en dix jours. «Et entre temps d'autres sont ouverts comme celui du hall 7 à Luxexpo qui ouvrira vendredi soir où on a aménagé 600 lits dans les dernières 48 heures». On a prévu une grande structure car on ne sait pas ce que l'avenir donnera.

L'ONA avait jeudi autour de 17 structures dans le pays avec 1 500 lits opérationnels, et 1 140 étaient occupés. Et beaucoup sont hébergés par des particuliers. Peut être 1 200 à 1 500 alors que plus de 3000 personnes ont demandé une protection provisoire au Luxembourg. «Notre premier devoir est d'accueillir en toute sécurité les gens, donner accès aux soins médicaux. Les gens fuient la guerre. On essaie de gérer les premières semaines et qu'ils puissent s'installer dans un lieu sûr», note Yves Piron. L'ONA gère déjà 4000 lits occupés par environ 3500 demandeurs de protection internationale. S'y ajoutent 1200 personnes qui ont le conflit en Ukraine. Et d'autres vont arriver. Pour l'heure, les deux accueils sont séparés, les Ukrainiens bénéficiant d'une procédure simplifiée pour une protection temporaire.