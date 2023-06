Restauration en France: Courtepaille: reprise partielle par La Boucherie, un millier de salariés sur le carreau

«Nouvelle dynamique»

Dans un jugement publié mercredi et consulté par l’AFP, le tribunal de commerce de Nanterre a octroyé à La Boucherie la reprise de la marque Courtepaille, en redressement judiciaire, ainsi que celle de 77 restaurants franchisés et de 10 établissements détenus en propre. Mais sur les 2 039 salariés actuels de Courtepaille, en grande majorité employés des 144 restaurants en gestion directe par Napaqaro, son propriétaire (lui-même détenu par le fonds TDR), plus d’un millier ne seront pas repris à ce stade, a précisé à l’AFP une source interne à l’entreprise.

En revanche, «près d’un millier d’emplois» devraient être sauvegardés grâce à cette reprise partielle. Dans le détail, cinq des 87 restaurants repris le seront par un salarié et par des franchisés actuels -à Gonesse, Saint-Brice-sous-Forêt, Rennes-Pacé, Brie-Comte-Robert et Ormesson-, qui deviendront franchisés de La Boucherie, a indiqué une porte-parole de cette société à l’AFP.

«Nous sommes ravis d’accueillir Courtepaille au sein de notre famille de marques et de travailler à préserver son identité et son héritage tout en lui insufflant une nouvelle dynamique», a déclaré Alexandre Baudaire, directeur général délégué de La Boucherie, cité par un communiqué du groupe. La Boucherie «s’appuiera sur les équipes Courtepaille et les franchisés pour relancer la marque et son développement», a-t-il ajouté.