Courtney Love dévalisée par un faux Père Noël

Un faux Père Noël a volé pour 65 000 euros de bijoux dans les appartements de Courtney Love au Four Seasons de New-York.

Courtney Love séjournait avec sa fille Frances, qu'elle a eu avec Kurt Cobain, âgée aujnourd'hui de 15 ans, au Four Seasons de New York pour les fêtes de fin d'année. Un individu déguisé en Père Noël a réussi à s’introduire dans l’hôtel et a dérobé deux diamants roses et une paire de boucles d'oreilles en or. Ces bijoux étaient destinés à Frances, en guise de cadeau de Noël.