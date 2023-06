Et si Thibaut Courtois claquait définitivement la porte des Diables rouges?

Courtois s'excusera-t-il? Instagram

«Après le match, Thibaut a soudainement voulu me parler et m'a dit qu'il rentrait chez lui parce qu'il était déçu et qu'il se sentait insulté (NDLR: de ne pas avoir reçu le brassard de capitaine)», a expliqué le sélectionneur Domenico Tedesco lundi soir.

Le coach et le footballeur n'ont apparemment pas vécu les choses de la même manière puisque Thibaut Courtois a répliqué lundi soir, regrettant que Tedesco ait livré «un compte rendu partiel et subjectif d'une conversation privée». «Être ou ne pas être capitaine de l’équipe nationale n’est ni un caprice ni une décision aléatoire, cela devrait être sa décision et c’est ce que j’ai essayé de lui faire comprendre. Hélas, je n’y suis pas parvenu». Et d'ajouter qu'il avait discuté avec Lukaku (NDLR: capitaine contre l'Autriche) «pour clarifier la situation».

AFP

Il indique ne pas avoir quitté la sélection pour ce désaccord mais à cause d'une blessure: «J’ai subi un examen du genou droit. Les équipes médicales du Real Madrid et des Diables ont été en contact et ont décidé de me laisser quitter le camp».

L'aventure de Courtois avec les Diables rouges va-t-elle s'arrêter sur ce désaccord, après 100 sélections? Fâché, il a même été jusqu'à supprimer la mention des Diables rouges de sa bio sur Instagram avant de se raviser.

Selon Nieuwsblad, l'Union belge aurait pris fait et cause pour le sélectionneur et n'autoriserait le retour du portier du Real Madrid qu'à la seule condition qu'il s'excuse auprès de Tedesco, de ses coéquipiers, du staff et du public.

«Une des raisons de son départ était aussi le brassard»

Les autres joueurs de la sélection n'ont pas caché leur déception comme Yannick Carrasco. «On a plus ou moins compris ce qu’il s’est passé. On a eu une réunion avec le coach qui a été clair avec nous. Nous, les anciens, n’avons pas encore eu l’occasion de parler avec Thibaut. Mais on était déçus de sa réaction», a-t-il expliqué après la victoire de la Belgique en Estonie (3-0).

«Au final, c’est un cadre de l’équipe, il fait partie des trois capitaines. Un brassard, c’est juste un détail. Tu dois montrer que tu es un leader et un capitaine avec ta personnalité. Il a choisi de partir. Il avait une gêne ou pas, on ne sait pas. Mais une des raisons de son départ était aussi le brassard».

Carrasco a récupéré le brassard de capitaine après la sortie de Lukaku. AFP

Thibaut Courtois semble bien esseulé mais peut compter sur sa compagne et future femme (NDLR: ils se marient ce week-end). Le mannequin israélien Mishel Gerzig a posté une story où elle lui serre la main avec comme légende: «La personne la plus forte que je connaisse. Je suis fière de toi».

Les deux camps ont presque tout l'été pour recoller (ou pas) les morceaux: le prochain match des Diables rouges, c'est le 9 septembre en Azerbaïdjan, toujours pour le compte des qualifications pour l'Euro 2024.