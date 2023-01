En Moselle : Un homme de 26 ans soupçonné d’avoir tué son père au couteau

Une enquête pour meurtre sur ascendant a été ouverte et confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Boulay-Moselle.

Un homme de 59 ans est décédé samedi soir à Heining-lès-Bouzonville, en Moselle, après une dispute avec son fils de 26 ans, soupçonné de l’avoir tué à l’arme blanche, a-t-on appris dimanche auprès du parquet et des pompiers. Le décès est «vraisemblablement par arme blanche et (...) l’auteur serait son fils âgé de 26 ans, blessé et actuellement dans un état grave», a indiqué à l’ AFP le procureur de la République de Metz, Yves Badorc.