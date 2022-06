Violence au Luxembourg : Couteau et poing américain: grosse tension à Pétange

PÉTANGE – La police est intervenue tôt samedi matin après qu’une grosse bagarre a éclaté à Pétange.

Les deux hommes se sont montrés très véhéments au moment d’être menottés et la situation ne s’est calmée qu’au moment de l’arrivée d’une autre patrouille même si les tensions sont restées vives jusqu’au commissariat. Le procureur a été informé et a ordonné des poursuites pour rébellion et possession d’armes illégales.