Corée du Sud : Couvre-feu pour les jeux vidéo en ligne

Le gouvernement sud-coréen a décidé d'interdire aux mineurs l'accès aux jeux vidéo en ligne à partir de minuit.

Le Ministère de la culture, des sports et du tourisme sud-coréen a pris la décision de lutter contre la dépendance des jeunes aux jeux vidéo en ligne en coupant leur accès pendant les heures nocturnes. Ainsi, dès minuit, une heure ou deux heures du matin, selon le choix effectué par le jeune internaute, ce dernier sera automatiquement déconnecté et ne pourra se reconnecter que six heures plus tard.