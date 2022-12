Au Luxembourg : Les nouveaux cas de Covid plutôt stables, 2 décès de plus

Taux d'incidence

Comparé à la semaine précédente, le taux d’incidence augmente dans tous les groupes d’âge à l’exception des 0-4 ans et des 55-64 ans. La plus grande augmentation est enregistrée chez les 85-89 ans (+82%), les 90+ ans (+50%) et les 15-19 ans (+54%). Le taux d’incidence le plus bas est enregistré chez les 0-4 ans (68 cas pour 100.000 habitants). Le taux d’incidence le plus élevé est enregistré chez les 90+ ans (637 cas pour 100.000 habitants) et les 85-89 ans (507 cas pour 100.000 habitants).