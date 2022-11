Au Luxembourg : Moins de 1 000 cas en une semaine, le Covid continue de reculer

En date du 6 novembre, le nombre d'infections actives a diminué à 2 936 par rapport à 4 428 au 30 octobre et le nombre de personnes guéries est passé à 299 378 (par rapport à 297 017). La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives au Covid est de 47,3 ans.

Taux de positivité et taux d’incidence

En ajoutant les réinfections, le taux d’incidence est de 208 cas pour 100 000 habitants sur 7 jours et de 562 cas pour 100 000 habitants sur quatorze jours. Comparé à la semaine précédente, le taux d’incidence diminue dans tous les groupes d’âge. Le taux d’incidence le plus bas est enregistré chez les 0-4 ans (65 cas pour 100 000 habitants). Le taux d’incidence le plus élevé est enregistré chez les +90 ans (de 594 cas pour 100 000 habitants).