Origines du Covid: les débats s’échauffent à nouveau

«Ces propos ne semblent pas se fonder sur de nouveaux éléments»

Le chien viverrin

Ils ont repéré l’ADN et l’ARN de plusieurs mammifères sauvages, ce qui permet d’avérer leur présence sur le marché peu avant sa fermeture. C’est notamment le cas du chien viverrin. Or, on sait que cet animal, qui appartient à la famille canine mais ressemble à un raton-laveur, peut être infecté au coronavirus et, potentiellement, servir d’intermédiaire pour une contamination de la chauve-souris à l’humain. Ce travail, qui n’a pas été publié dans une revue scientifique, prouve-t-il que le chien viverrin est à l’origine de la pandémie ? Non, et il ne permet même pas d’affirmer catégoriquement que ces animaux étaient infectés, puisque les prélèvements n’ont pas été directement réalisés sur eux.

Pour lui, il faudrait disposer de prélèvements plus anciens (fin 2019, quand le Covid émergeait à bas bruit) et directement effectués sur des animaux. Or, c’est un problème majeur dans les recherches sur l’origine du Covid: il est quasiment impossible d’accéder aux données brutes. C’est même le cas de celles sur lesquelles a travaillé l’équipe de Mme Débarre. Elles étaient disponibles sur une plate-forme accessible aux chercheurs (Gisaid) mais, depuis, ont été retirées à la demande des chercheurs chinois qui les avaient mises en ligne. «On a des données absolument cruciales qui permettent d’éclairer le début de la pandémie (mais) on ne peut pas les partager parce que ce ne sont pas les nôtres», regrette auprès de l’AFP Mme Débarre. Or, «plus il y a de personnes qui se penchent dessus, plus on parviendra à extraire d’informations», souligne-t-elle.