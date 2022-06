Au Luxembourg : Covid: le nombre de nouveaux cas a bondi de 46% en une semaine

LUXEMBOURG – Le rebond de l'épidémie de coronavirus au Grand-Duché se confirme, selon les derniers chiffres communiqués par le ministère de la Santé.

La propagation des sous-variants BA.4 et BA.5 provoque un rebond épidémique dans de nombreux pays, dont le Luxembourg. Les derniers chiffres communiqués par le ministère de la Santé, pour la semaine du 6 au 12 juin, confirment la tendance. Le nombre de personnes testées positives durant cette période a augmenté de 46%, passant de 1 934 à 2 824. La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives est de 39,4 ans. De plus, en l'espace d'une semaine, le nombre d'infections actives est passé de 3 354 à 5 001, soit une hausse de plus de 49%.