Au Luxembourg : Covid long: «On nous disait que c'était dans la tête»

LUXEMBOURG - Toujours souffrants, 32 patients atteints de Covid long sont pris en charge au Rehazenter. Là-bas, ils apprennent peu à peu à retrouver une vie normale.

«Au début de mon infection, j'ai été coupée de ma vie active. Je suis passée d’une personnalité dynamique à devenir une grand-mère de maison de retraite». Murièle, 50 ans, est atteinte du Covid long. Selon Guy Fagherazzi, chercheur au Luxembourg Institute of Health, ils sont environ 20 000 à avoir encore des séquelles, comme Murièle. «Au début, on nous disait que c'était dans la tête mais pas du tout». Cette frontalière belge était employée de banque au Luxembourg avant d'attraper le virus en novembre 2020, au plus fort de la pandémie. Depuis, sa vie n'est plus du tout la même. «C’est mon mari qui fait tout depuis plus d’un an, on n'a plus de vie», confie la Belge.