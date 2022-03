Covid au Luxembourg – Un décès et 625 infections de plus en 24 heures

La situation reste par ailleurs stable à l'hôpital, avec toujours 20 patients en soins normaux et six en soins intensifs (deux de moins par rapport à vendredi). La campagne de vaccination se poursuit. 475 doses de vaccin ont été injectées vendredi et samedi. Désormais, 468 672 personnes bénéficient d'un schéma vaccinal complet.